مانولاس عن واقعة ميسي: يجب أن تستيقظ وتنظر إلى الصور بعناية قبل أن تكتب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

علّق مدافع ​نابولي​، ​كوستاس مانولاس​، على الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسبانية، والتي ألمحت إلى أن قائد ​برشلونة​ ​ليونيل ميسي​ رفض مصافحته مؤكداً أن الشخص المقصود كان الحكم.



وبعد نهاية المباراة التي جمعت الطرفين في الدور الـ16 لدوري الأبطال وانتهت بفوز الكتالوني 3-1 إنتشر مقطع فيديو يظهر ميسي وهو يحتضن ويصافح العديد من زملائه وخصومه، قبل أن يلوح بإصبعه في إشارة "لا" إلى شخص ما.

وأفادت إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية، أن ميسي رفض مصافحة مانولاس في الفيديو، إلا أن مانولاس نشر عبر "إنستغرام"، صورة من مقطع الفيديو، وكتب: "أحياناً يجب أن تستيقظ وتنظر إلى الصور بعناية قبل أن تكتب أشياء ذات دلالة!! لم أرَ لاعباً يرتدي ساعة من قبل !!".