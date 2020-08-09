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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي المصاب يسابق الوقت قبل موقعة بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
أكد راديو "كتالونيا" الإسباني أن قائد نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي يعاني من كدمة قوية اثر التدخل القوي من مدافع نابولي، السنغالي كاليدو كوليبالي، خلال مواجهة الفريقين السبت 3-1 بإياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ولفتت الاذاعة أن الفحوصات التي أجراها الأرجنتيني صباح اليوم الأحد، أظهرت وجود كدمة قوية في الكاحل الأيسر.
وأكدت أنه بشكل مبدئي سيكون قائد البلاوغرانا قادراً على المشاركة في مواجهة بايرن ميونيخ يوم الجمعة المقبل في لشبونة بالدورربع النهائي لدوري الأبطال.
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