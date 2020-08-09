شكرا لقرائتكم فايلر يرفض ارتداء كمامة الأهلي ضد انبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي وانبي



رفض رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ارتداء الكمامة خلال مباراة فريقه ضد انبي المقامة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق الأهلي نظيره نادى إنبي ، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وعادت منافسات الدوري المصري من جديد، بعد فترة توقف طويلة لعدة أشهر، وتحديدًا منذ شهر مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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الأهلي ضد إنبي



وتعادل الأهلي ضد انبي خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتيهما سلبياً في واحدة من أقل المواجهات التي خاصها الفريق الأحمر في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.

ويحضر المباراة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء.