مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري.. بث مباشر.. والأحمر يغرد منفردًا

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي، في المباراة التى انطلقت منذ قليل في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، محمد مجدي "قفشة".

خط الهجوم: جيرالدو، جونيور أجايي، مروان محسن.

بينما تضم دكة البدلاء كلًا من علي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد فتحي، ومحمود وحيد، وحمدي فتحي، أحمد الشيخ، آليو بادجي، وليد سليمان، ومحمد فخري.

ووصل الأهلي إلى ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعه السادسة والنصف، وذلك عقب نصف ساعة تقريبًا من وصول حافلة إنبي التي وصلت في تمام السادسة مساءً.

وجاء وصول الفريقين وسط إجراءات احترازية شديدة ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تقام المباريات بدون حضور جماهيري.

ويواجه الفريق الأحمر نظيره الإنتاج الحربي، باستاد السلام، الجمعة 14 أغسطس، ضمن مباريات الجولة 19، فيما يلتقي الأهلي مع أسوان، باستاد القاهرة، يوم 17 أغسطس، ضمن مباريات الجولة 20.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، في لقاء القمة المرتقب باستاد القاهرة، السبت 22 أغسطس، ضمن مباريات الجولة 21.

ويخوض الفريق الأحمر لقائه الخامس عقب العودة من التوقف الذي استمرت منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، أمام الجونة يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22.

وستعرض موقع "الوطن سبورت" جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري، قبل ساعات من مباراة الأهلي وإنبي المحدد لها في الثامنة مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعد المباراة هي الأولى للفريق الأحمر بعد آخر مباراة رسمية خاضها أمام سموحة في شهر مارس الماضي، ويسعى الفوز للوصول إلى النقطة 52 ومواصلة التغريد منفردا بالصدارة.

جدول ترتيب الدوري المصري



1- الأهلي 49 نقطة

2- الزمالك 34

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3- المقاولون العرب 33 نقطة

4- بيراميدز 32 نقطة

5- الاتحاد السكندري 27 نقطة

6- سموحة 25 نقطة

7- إنبي 25 نقطة

8- الإنتاج الحربي 23 نقطة

9- الإسماعيلي 22 نقطة

10- المصري 20 نقطة

11- الجونة 20 نقطة

12- حرس الحدود 19 نقطة

13- أسوان 18 نقطة

14- طلائع الجيش 17 نقطة

15- طنطا 16 نقطة

16- وادي دجلة 15 نقطة

17- مصر للمقاصة 14 نقطة

18- إف سي مصر 11 نقطة

https://www.ok.ru/video/1576382439164?fromTime=8687