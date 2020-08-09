شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يغيب عن الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تأكد غياب ايمن اشرف مدافع النادي الأهلي عن مواجهة فريقه المقبلة امام الانتاج الحربي يوم الجمعة المقبل في الدوري بداعي الايقاف بعد حصوله علي الانذار الثالث في مواجهة انبي المقامة حاليا علي ستاد القاهرة في بطولة الدوري العام، وعاد الأهلى اليوم للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، في مواجهة انبي المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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