شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يُطالب لاعبي المقاولون باستعادة الوصافة أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اجتماعا مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم على ملعب النادي بالجبل الاخضر، حيث يستعد المقاولون لمباراة سموحة التي ستقام 13 اغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق في الدور الثاني للدوري وأولى المواجهات بعد استئناف المسابقة، وحرص المهندس محمد عادل فتحي على تحفيز اللاعبين قبل استئناف المباريات مطالبا إياهم بالسير على نفس النهج الذي ساروا عليه في الدور الأول للحفاظ على مكان الفريق في المركز الثاني وضمان التأهل لإحدى بطولتي افريقيا للموسم المقبل ، وأكد المشرف على الكرة ثقته في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وفي كل العناصر بالفريق لتحقيق انطلاقة قوية، وشدد فتحي على اهمية التحلي بالانضباط والالتزام داخل الملعب وخارجه ، ويخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفنى للفريق، بقيادة عماد النحاس، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا الثلاثاء المقبل، استعداداً لخوض أول مباراة رسمية فى الدورى.