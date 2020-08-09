شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى: لن نخوض لقاء الحدود بالدورى .. ونرفض الكيل بمكيالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى اندهاشه الشديد من إصرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة على إقامة لقاء فريقه أمام حرس الحدود غدا ببرج العرب بالرغم من ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق البورسعيدى .

وأضاف هاشم في تصريحات خاصة أن الفريق قام بإنهاء معسكره ببرج العرب وعاد لبورسعيد لعزل اللاعبين المصابين بالكامل بالإضافة للاعبين المتعافين أيضا لإجراء مسحة طبية لهم على حساب النادى مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية حتى يتعافى الجميع .

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وكشف عضو مجلس إدارة المصرى أن الجهاز الفني للمصرى بالكامل مصاب بفيروس كورونا فيما عدا محمود عطا مدرب الفريق، مؤكدا أن الفريق لن يستطيع خوض لقاء حرس الحدود مهما كانت الأسباب نظرا لعدم وجود لاعبين او جهاز فنى لقيادة اللقاء ، متسائلا في الوقت نفسه عن سر إصرار اللجنة الخماسية في إقامة اللقاء بالرغم من أن حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات وافق في وقت سابق على تأجيل لقاء الإنتاج الحربى ونادى مصر بسبب إصابة 17 لاعب بنفس الفيروس بفريق العجلات الحربية قبل إقامة اللقاء بأسبوع ، بينما إصابات المصرى جاءت قبل مباراته أمام الحدود بيوم واحد فقط .

واختتم طارق هاشم حديثه بالقول أن الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أكد في بداية عودة النشاط الرياضى أنه في حالة ظهور 5 حالات كورونا في أي فريق سيتم تأجيل مباراته لحين تماثل الحالات للشفاء في إطار التدابير الإحترازية التي أقرتها وزارة الشباب والرياضة .