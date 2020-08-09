الامارات | دبا الحصن يتعاقد مع الثنائي سلطان وجوهر

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يتعاقد مع الثنائي سلطان وجوهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي التعاقد مع لاعبين جديدين لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى، هما كل من اللاعب سلطان سبيل قادما من نادي دبا الفجيرة، واللاعب جوهر احمد قادما من نادي حتا، لمدة موسم واحد. حضر مراسم توقيع العقد رئيس مجلس الادارة ابراهيم بغداد الدرمكي. ويتمتع اللاعبان بامكانات فنية مميزة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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