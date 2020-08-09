شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: لن نلعب أمام حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري، إن إدارة المصري لن تلعب مباراة حرس الحدود، وستغادر المعسكر.
وأضاف عمار في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن اتحاد الكرة أجل مباراة للانتاج الحربي بسبب كورونا والأن نحن نعاني من نفس المشكلة وباليوم اكتشفنا إصابة 12 لاعب غير المدرب وإداريين فكيف نلعب المباراة؟
وأعلن اتحاد الكرة بقاء مباراة المصري وحرس الحدود في موعدها، معتبرا أن إصابات المصري الـ16 نتيجة التقصير في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وخاض المصري مباراته أمام الزمالك يوم الخميس، والتي خسرها الفريق بهدف، فيما من المقرر أن يلعب مباراته أمام الحرس ضمن الأسبوع الـ18 مساء الإثنين.
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