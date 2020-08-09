شكرا لقرائتكم خبر عن مولر عن «أفضل مهاجم في العالم»: ليفاندوفسكي سيجيب الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، إن مهاجم الفريق البافاري روبيرت ليفاندوفسكي يُعد من أفضل لاعبي العالم حاليًا، بل وأفضل مهاجم في الوقت الراهن.
وأضاف «مولر»، في تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن المهاجم البولندي يستطيع أن يثبت أنه مفيد لفريقه، في مواجهة بايرن ميونخ وبرشلونة الجمعة المقبلة، ضمن منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.
وعندما سؤل «مولر» عن أفضل مهاجم في العالم حالياً قال: «سنرى يوم الجمعة، ليفا سيجيب على هذا التساؤل»، مشيرًا أن ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، قدم مستوى جيد وممتاز في مباراة الفريق الإسباني أمام نابولي الإيطالي.
وعن مواجهة البرسا المرتقبة، أكد «مولر» أن «النادي الإسباني لم يفز ببطولة الدوري هذه السنة، ويملك العديد من المشاكل، ولكن كل شيء من الممكن أن يحدث في مباريات خروج المغلوب مباشرة، خاصة إذا كنت في يوم سيء».
ومن جانبه قال المدير الفني للفريق الألماني هانز فليك: «إننا لن نمانع اذا استمر ليفا على هذا المستوى، إنه أثبت أنه لاعب مهم لنا جدُا، إنه لم يسجل هدفين فقط بل ساهم في صناعة هدفين أيضًا، إننا حقًا سعداء للغاية أن هذا اللاعب معنا في الفريق».
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