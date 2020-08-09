شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلي 0 -0 إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الأهلي، نظيره إنبي، في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة؛ والمؤجلة من الأسبوع الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.
انطلاق المباراة
ق2: تمريرات طولية للنادي الأهلي فى عمق دفاعات إنبي وتسديدة سهلة من يد مروان محسن فى يد حارس مرمى إنبي محمود جاد
ق3: تدخل من أحمد على وسقوط لمحمود متولى مدافع الأهلي على الأرض ويحصل على فاول
ق6: سيطرة من جانب الأهلي دون خطورة على مرمى إنبي حتى الآن
ق7: ركنية أولى لمصلحة إنبي لا تسفر عن شىء
ق9: كرة عرضية متقنة من على معلول يخرجها رامى صبري مدافع إنبي ببراعة
ق11: ضربة ركنية ثالثة للأهلى يلعبها على معلول جيدة لكن محمود جاد يسيطر عليها
ق13: كرة عرضية من جيرالدو تعبر فوق رأس جميع لاعبي الاهلي وتضيع الهجمة
ق18: كرة طولية لعمرو ناصر مهاجم إنبي يخرج لها محمد الشناوي ويخرجها برأسه ببراعة
ق20: كارت أصفر لأيمن أشرف مدافع الأهلي
ق23: ضربة حرة تلعب للأهلي على القائم الأول يخرجها دفاع إنبي بسهولة
ق24: كارت اصفر لعلى فوزي مدافع إنبي
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الوضع في مصر
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اصابات
95,314
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تعافي
51,672
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وفيات
4,992
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