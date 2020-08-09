شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلي 0 -0 إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الأهلي، نظيره إنبي، في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة؛ والمؤجلة من الأسبوع ‏الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏

انطلاق المباراة

ق2: تمريرات طولية للنادي الأهلي فى عمق دفاعات إنبي وتسديدة سهلة من يد مروان محسن فى يد حارس مرمى إنبي محمود جاد

ق3: تدخل من أحمد على وسقوط لمحمود متولى مدافع الأهلي على الأرض ويحصل على فاول

ق6: سيطرة من جانب الأهلي دون خطورة على مرمى إنبي حتى الآن

ق7: ركنية أولى لمصلحة إنبي لا تسفر عن شىء

ق9: كرة عرضية متقنة من على معلول يخرجها رامى صبري مدافع إنبي ببراعة

ق11: ضربة ركنية ثالثة للأهلى يلعبها على معلول جيدة لكن محمود جاد يسيطر عليها

ق13: كرة عرضية من جيرالدو تعبر فوق رأس جميع لاعبي الاهلي وتضيع الهجمة

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ق18: كرة طولية لعمرو ناصر مهاجم إنبي يخرج لها محمد الشناوي ويخرجها برأسه ببراعة

ق20: كارت أصفر لأيمن أشرف مدافع الأهلي

ق23: ضربة حرة تلعب للأهلي على القائم الأول يخرجها دفاع إنبي بسهولة

ق24: كارت اصفر لعلى فوزي مدافع إنبي