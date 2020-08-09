شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن تشكيل الفريق الذي ‏يخوض مباراة إنبي، التي تقام في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة؛ والمؤجلة من الأسبوع ‏الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمود متولي – أيمن أشرف – علي معلول – محمد هاني.‏

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي – جيرالدو.‏

خط الهجوم: مروان محسن.‏

وعلى دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير وعلي لطفي ومحمد فخري وأحمد فتحي وأليو بادجي ‏وأحمد الشيخ ومحمود وحيد ووليد سليمان وحمدي فتحي.‏