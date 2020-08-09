شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وبايرن ميونيخ ..«الناجح يرفع إيده» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الرياضية العالمية الضوء على اللقاء الأقوى فى دورى أبطال أوروبا، الذى سيُقام 14 أغسطس الجارى، بين برشلونة الإسبانى وبايرن ميونيخ الألمانى، فى دور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا «الشامبيونزليج»، عقب تخطيهما عقبة نابولى الإيطالى وتشيلسى الإنجليزى.

وكان فريق برشلونة الإسبانى، قد فاز على منافسه نابولى الإيطالى خلال اللقاء الذى أُقيم مساء أمس الأول بثلاثية لهدف، ليكون عدد الأهداف فى اللقاءين لصالح «البرسا» بنتيجة 4/2، وفاز الفريق الألمانى بايرن ميونيخ على نظيره تشيلسى فى لقاء أمس الأول برباعية لهدف، ليصبح عدد الأهداف فى اللقاءين لصالح «البافارى» بنتيجة 7-1.

وتصدر الفريق الكتالونى مواقع الصحف الإسبانية بعد تجاوزه عقبة نابولى، التى كانت تهدد استمرار كيكى سيتيين، المدير الفنى لفريق برشلونة، مع فريقه حال خسارته أمام نابولى وتوديعه دورى أبطال أوروبا، ولكن جاءت الرياح بما تشتهى السفن وتمكن الفريق الكتالونى من طرد الفريق الإيطالى خارج البطولة.

وعنون موقع «ماركا» الإسبانى تقريره الذى نشره عن لقاء برشلونة ونابولى: «ميسى يدمر المدافعين فى نابولى بمفرده»، وقال التقرير الإسبانى إن فريق برشلونة استحق الصعود إلى دور ربع النهائى لبطولة «الشامبيونزليج»، خاصة بعد امتلاك لاعبيه مجريات الأمور داخل المستطيل الأخضر وإصرارهم على الفوز تعويضًا لفقدانهم لقب «الليجا» أمام منافسهم التقليدى ريال مدريد، الذى ودع دورى أبطال أوروبا السبت الماضى على يد مانشستر سيتى بهدفين لهدف.

وأضاف التقرير أن «ميسى» كان سببًا رئيسيًا فى تأهل فريقه، خاصة بعد الأداء الفنى المتميز الذى ظهر به خلال لقاء نابولى وتلاعبه بمدافعى الفريق الإيطالى على مدار اللقاء سواء من خلال تمريراته الساحرة أو هدفه الثانى فى شباك بطل إيطاليا.

وقال موقع «أس» الإسبانى إن فريق برشلونة حقق المطلوب منه خلال هذه الفترة وتأهل إلى دور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا، الأمر الذى يجعل الفريق الكتالونى الأقرب إلى تحقيق لقب بطولة «الشامبيونزليج»، خاصة أن لاعبى البلوجرانا تعاهدوا على حصد البطولة تعويضًا لخسارتهم بطولة الدورى الإسبانى.

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واحتفل لاعبو بايرن ميونيخ الألمانى، وفقًا لما نشره موقع صحيفة «بيلد» الألمانية، لبلوغهم دور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا، وأشار التقرير الألمانى إلى أن فريق بايرن ميونيخ الألمانى يستعد بقوة لمواجهة برشلونة، 14 أغسطس الجارى، معلقًا على قوة الفريق الألمانى الذى يتميز بها مثل برشلونة، وقال إن الفريق الكتالونى يمتلك «ميسى» فى الخط الأمامى، ولكن البافارى لديه العملاق البولندى، روبرت ليفاندوفسكى، الذى يستطيع هز شباك البلوجرانا.