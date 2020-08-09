شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يفوز على أسوان بهدفين لهدف في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي مصر المقاصة الفوز على ضيفه نادي أسوان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب في إطار الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

ولم ينجح الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول قبل أن يفتتح أصحاب الأرض النتيجة عن طريق هدف عكسي سجله مدافع نادي أسوان عبد الله السنجهاوي في مرمى فريقه في الدقيقة 65، قبل أن يضيف صلاح ريكو الهدف الثاني في الدقيقة 73 من تصويبة قوية بعيدة المدى ارتطمت بقدم المدافع وسكنت شباك أبناء الجنوب.

ونجح أسوان في تقليص الفارق في الدقيقة 75 بهدف جاء عن طريق كريم الطيب الذي استغل دربكة داخل منطقة جزاء المقاصة نتيجة ركلة ركنية نفذها محمود نعيم ليضع الكرة برأسه في الشباك.

وبهذه النتيجة رفع المقاصة رصيده إلى 17 نقطة محتلًا المركز 14، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 18 في المركز 13.