شكرا لقرائتكم خبر عن ويليان يودع تشيلسي.. وتقارير صحفية تشير إلى قرب انتقاله لأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع ويليان لاعب وسط تشيلسي لاعبي وجمهور فريقه بعد انتهاء عقده واختياره الرحيل عن وصيف كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال ويليان في رسالته التي نشرها عبر «تويتر»: «لقد كانت 7 أعوام رائعة في أغسطس 2013 حينما تلقيت عرض تشيلسي كنت مقتنعا أن علي اللعب لهذا الفريق، واليوم أنا متأكد أنه كان القرار الصائب.. مررنا بالكثير من اللحظات السعيدة، وبعض اللحظات الحزينة، فزنا بالبطولات وكان الأمر دائما عاطفيا».

وأضاف ويليان: «بعيدا عن البطولات، اكتشفت نفسي، تطورت كثيرا. صرت لاعبا وشخصا أفضل، مع كل تدريب ومباراة ودقيقة في غرفة الفريق، كنت أتعلم».

وكانت تقارير صحفية بريطانية كشفت عن قرب انتقال ويليان من أرسنال.