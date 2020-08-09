شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل إلى استاد القاهرة لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة والنصف، مساء اليوم الأحد.

ووصل الفريق عبر حافلتين تنفيذًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، وحرص جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على ارتداء الكمامات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الثامنة مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.