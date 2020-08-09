شكرا لقرائتكم خبر عن «أرتيتا» يستقر على بديل «جوندوزي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، يملك البديل المناسب للفريق بدلاً من اللاعب ماتيو جوندوزي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن أرتيتا وضع نصب عينيه للتعاقد مع لاعب وسط مارسيليا مورجان سانسون، مشيرة أن نادي الأرسنال تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب والذي تبلغ قيمته 36 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة أن المدير الفني للجانرز يسعى لبيع «جوندوزي» هذا الصيف لأنه لا يريد أن يبقى اللاعب في صفوف الفريق الفترة المقبلة، موضحة أن النادي سيعرض بيع اللاعب بـ 20 مليون جنيه إسترليني، بعدما توقف عن الاستعانة به بسبب مشاكل سلوكية، ناتجه من اللاعب الشاب.

وأوضحت أن «سانسون» الذي ينتهي عقده مع مارسيليا صيف العام المقبل، ينال أيضا اهتمام كل من توتنهام ونيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد.