اتحاد الكره: مسحات إضافية للاعبي المصري.. والمباراة في موعدها رغم الإصابات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للنادي المصري بعمل مسحات لعدد إضافي من لاعبي الفريق الذين لم يخضعوا للمسحات السابقة لإعطاء الفرصة أمام الجهاز الفني للفريق لتعويض غياب المصابين، وذلك حفاظا على انتظام المسابقة، وكانت المسحات التي أجريت لفريق النادي المصري أكدت إيجابية نتائج 12 لاعبا.

يأتي قرار الاتحاد بالإبقاء على مواعيد المباريات كما وردت بالجدول المعلن في ظل قناعته بأن ثبوت إيجابية هذا العدد الكبير في فريق واحد جاء نتيجة تقصير في اتباع الاجراءات الاحترازية الواجبة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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