شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يدرس جديًا الانتقال إلى باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل جاد الرحيل عن ناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب موقع «فوت ميركاتو»، فإن خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا بعد تقديم أداء سئ، وكذلك إنهاء الموسم بشكل غير جيد في الدوري الإيطالي رغم التتويج بالبطولة بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان جعلا اللاعب يدرس خيارته الأخرى.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن وكيل اللاعب خورخي مينديز سيتحدث مع المدير الرياضي البرازيلي للنادي الفرنسي ليوناردو في البرتغال خلال استضافة مدينة لشبونة للمراحل الأخيرة من البطولة الأوروبية.