شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتطلع لاستمرار الانتصارات أمام زعيم الثغر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق القلعة البيضاء نحو ملعب استاد الجيش ببرج العرب، لمتابعة المباراة المرتقبة بين الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، ونظيره الاتحاد السكندرى فى المباراة المؤجلة بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة، والمقرر ان تنطلق على أرض ملعب استاد الجيش ببرج العرب عند التاسعة مساء اليوم «الاثنين».

يدخل المارد الأبيض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى، فى أولى مباريات عودة النشاط الرياضى، ورفع فوز الزمالك فى المباراة الماضية رصيده إلى 34 نقطة فى المركز الثانى، مع الوضع فى الاعتبار ان اتحاد الكرة كان قد اتخذ قرارا بخصم 3 نقاط من الفريق الأبيض بعد عدم مشاركته فى مباراة الأهلى فى الدور الأول.

فيما يدخل الاتحاد السكندرى المباراة بظروف صعبة بسبب الغيابات العديدة فى صفوف الفريق، ويحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 27 نقطة. ويبحث الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، عن استمرار الفوز بعد تحقيق نتيجة إيجابية فى انطلاقة المباريات الرسمية. ومن المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم كلا من محمد أبوجبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى فى خط الدفاع، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وإسلام جابر وحسام أشرف وأحمد سيد زيزو، ومهاجم وحيد مصطفى محمد.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الاتحاد اللقاء بظروف صعبة للغاية، فى ظل غياب ثمانية عن المباراة، وهم الثلاثى المحترف إيمانويل اوكوى وويلسون وانيس السالتو بسبب ظروف الطيران والسورى عمر الميدانى وعادل نيمار للإصابة ونور السيد للإيقاف، بالإضافة إلى ثنائى الزمالك الممنوع من المشاركة طبقا لشروط الإعارة من نادى الزمالك رزاق سيسيه وأحمد رفعت.

وعكف طلعت يوسف، المدير الفنى لزعيم الثغر، على تعويض غياب هؤلاء اللاعبين والسعى لسد العجز بصفوف الفريق وهو الأمر الذى وضح خلال المباريات الودية الأخيرة، والتى اختتمها زعيم الثغر بمواجهة من ثلاثة أشواط مع حرس الحدود.

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