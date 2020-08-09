شكرا لقرائتكم خبر عن «رمضان.. رايح جاى».. «جلسة الساحل» و«الإعلان» يقربان صبحي من البقاء فى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مفاوضات الأهلى مع رمضان صبحى، المعار من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، انفراجة في المفاوضات بعد الجلسة التي جمعت أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، مع اللاعب وأقنعه خلالها بالتراجع عن قراره السابق بالاستمرار في تجربة الاحتراف الأوروبى سواء بالاستمرار في الدوري الإنجليزي أو الانتقال لأحد الدوريات الأخرى، ورحب اللاعب بالبقاء بعد وعده برفع راتبه السنوى، فضلًا عن عرض إعلاني كبير للاعب وفى الوقت نفسه كثف الأهلى مفاوضاته مع النادى الإنجليزى لإقناعه بالموافقة على مد إعارة اللاعب حتى نهاية البطولة الأفريقية مع التفاوض حول شرائه نهائيًا، ورغم ترحيب هيدرسفيلد بتمديد العقد إلا أنه رفض عرض الأهلى بشراء اللاعب مقابل 3،6 مليون إسترلينى وتمسك بـ6 ملايين، خاصة بعد تلقيه عرضًا من الزمالك يقترب من ال5 ملايين إسترلينى.

وفى ذات السياق، كشفت صحيفة «Examiner Live» الإنجليزية عن تحول جديد في مستقبل جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، رمضان صبحى، والذى انتهت إعارته من صفوف هيدرسفيلد تاون.

وكان الأهلى قد استبعد رمضان صبحى من مواجهة إنبى، في عودة بطولة الدورى المصرى الممتاز، نظرًا لعدم قانونية مشاركته بعد انتهاء إعارته في 30 يونيو الماضى.

وازدادت الشائعات حول مستقبل رمضان صبحي خلال الأيام القليلة الماضية، وإمكانية العودة إلى هيدرسفيلد أو تمديد الإعارة أو البيع النهائى في الميركاتو الصيفى الذي بدأ في إنجلترا يوم 27 يوليو.

وقالت الصحيفة إنه حتى الآن لم يتوصل الأهلى إلى أي اتفاق رسمي مع هيدرسفيلد بشأن رمضان رغم التقارير التي تلمح لاقتراب مد الإعارة لنهاية الموسم الحالى مع الشراء النهائى في أكتوبر.

وأشارت الصحيفة، من خلال أحد مصادرها داخل نادى هيدرسفيلد تاون، بأن اللاعب لن يلعب مرة أخرى في الأهلى، بسبب عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول التعاقد مع اللاعب بصفة نهائية.

وأوضحت الصحيفة أن النادى الإنجليزى يتفهم تمامًا بأن رمضان صبحى سيرحل عن الفريق في القريب العاجل، بعد ارتباط نادى أودينيزى الإيطالى، بالإضافة إلى أولمبياكوس في اليونان وبشكتاش في تركيا.

وكان هيدرسفيلد قد طلب من الأهلى عودة رمضان صبحى إليه مرة أخرى خلال الأسبوع الحالي، من أجل الانضمام إلى تدريبات الفريق الذي يستعد للتحضير للموسم الجديد.

وتابعت الصحيفة أن هناك أكثر من عرض واهتمام بالحصول على خدمات اللاعب، مشيرة إلى أن هناك عرضًا بقيمة 5 ملايين يورو.

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وشارك صبحي مع الأهلى في 9 مباريات هذا الموسم بواقع 6 مباريات ببطولة الدورى المصرى وفى 3 مباريات بدورى أبطال أفريقيا وسجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

ولدى صبحى 28 مباراة دولية سجل خلالها هدفا وحيدًا في مرمى نيجيريا عام 2016 وتأهل الفراعنة وقتها لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2017. في نفس السياق، تراجعت القيمة التسويقية لرمضان صبحى، بشكل كبير، بعد توقف النشاط الرياضى خلال الفترة الماضية بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث انخفضت القيمة التسويقية للفرعون بمقدار 800 ألف يورو دفعة واحدة، أي ما يعادل 13 مليوناً و700 ألف جنيه.

وكانت قيمة رمضان صبحى قد وصلت إلى 4 ملايين يورو بعد إعارته للنادى الأهلى، وهو ما يعادل 68 مليوناً و900 ألف جنيه، قبل أن تتراجع في 8 إبريل الجارى إلى 3 ملايين و200 ألف يورو، أي ما يعادل 55 مليون جنيه مصرى.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها رمضان صبحى كانت في 2018 عندما انضم إلى هيدرسفيلد الإنجيليزى، حيث كانت قيمة اللاعب تقدر بـ 7 ملايين يورو، أي ما يعادل 120 مليونًا و700 ألف جنيه مصري.