عملاق إيطالي جديد مهتم بخدمات بوتشيتينو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن انضمام ناد إيطالي جديد لقائمة المهتمين بالتعاقد مع مدرب نادي ​توتنهام​ السابق، الأرجنتيني ​ماوريسيو بوتشيتينو​.

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وسرت أقاويل في الفترة الماضية عن إهتمام عملاقي إيطاليا يوفنتوس وإنتر ميلانو بالحصول على خدمات المدرب الأرجنتيني إلا أن البيانكونيرو عاد وعيّن لاعبه السابق أندريا بيرلو خلفاً للمدرب المقال ماوريسيو ساري.

ولفتت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن نادي روما مهتم بالتعاقد مع بوتشيتينو، بعد إنتقال ملكية النادي إلى دان فريدكين.

وبات منصب المدرب الحالي للذئاب باولو فونسيكا مهدداً خصوصاً بعد الخروج من الدوري الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني.