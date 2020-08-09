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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020 قبل المواجهة المرتقبة بين ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي ونظيره ​أتالانتا​ الإيطالي بالدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل في لشبونة سلطت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الضوء على الفوارق المادية بين سان جيرمان وأتالانتا.

وأشارت الصحيفة: "عند تحليل أجور لاعبي الفريقين، نجد أن ​نيمار​ يتقاضى وحده ما يكسبه لاعبو أتالانتا مجتمعين". ويحصل البرازيلي نيمار على راتب سنوي يبلغ 36 مليون يورو، بينما أصحاب الرواتب الأعلى في أتالانتا أي كل من بابو غوميز، وجوسيب إيليتش، ودوفان زاباتا يحصلوت على 1.2 مليون يورو في السنة بالإضافة إلى المكافآت المتعلقة بالأداء.

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