بيرلو: جاهز لهذه الفرصة الرائعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
أدلى نجم يوفنتوس السابق، أندريا بيرلو، بتصريحه الأول بعد توليه تدريب السيدة العجوز خلفًا للمقال ماوريسيو ساري.
وأقال يوفنتوس ساري السبت، بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي بعد التعادل 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ولفت بيرلو، في منشور عبر حسابه على موقع "توتير": "يسعدني ويشرفني بشدة أن أتلقى مثل هذا التقدير والثقة من يوفنتوس، جاهز لهذه الفرصة الرائعة!".
وتولى بيرلو تدريب فريق يوفنتوس تحت 23 عاماً نهاية الشهر الماضي قبل أن يعيّن بديلاً لساري.
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