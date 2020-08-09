- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاليب لم تحسم قرارها بشأن المشاركة في بطولة أميركا المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
أشار الرومانية سيمونا هاليب إلى انها لم تحسم قرارها بشأن مشاركتها في بطولة "فلاشينغ ميدوز" الأميركية، إلا أنها أقرت بخشيتها من "الظروف الصعبة" التي فرضها فيروس كورونا.
وصرحت هاليب (28 عاماً) "لم أتخذ بعد قراري النهائي، السفر من أوروبا صعب قليلاً مع التوقف، إذ ما من رحلات مباشرة، لذا سيكون الأمر صعباً عليّ شخصياً وذهنياً".
وأضافت "لا أريد أن أضع نفسي في هذا الضغط، كما قلت، لم أقرر بعد ولكن الظروف صعبة بالنسبة لي في الوقت الراهن".
كانت هذه تفاصيل خبر هاليب لم تحسم قرارها بشأن المشاركة في بطولة أميركا المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.