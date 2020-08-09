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هاليب لم تحسم قرارها بشأن المشاركة في بطولة أميركا المفتوحة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاليب لم تحسم قرارها بشأن المشاركة في بطولة أميركا المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

أشار الرومانية ​سيمونا هاليب​ إلى انها لم تحسم قرارها بشأن مشاركتها في بطولة "​فلاشينغ ميدوز​" الأميركية، إلا أنها أقرت بخشيتها من "الظروف الصعبة" التي فرضها فيروس .

وصرحت هاليب (28 عاماً) "لم أتخذ بعد قراري النهائي، السفر من ​أوروبا​ صعب قليلاً مع التوقف، إذ ما من رحلات مباشرة، لذا سيكون الأمر صعباً عليّ شخصياً وذهنياً".

وأضافت "لا أريد أن أضع نفسي في هذا الضغط، كما قلت، لم أقرر بعد ولكن الظروف صعبة بالنسبة لي في الوقت الراهن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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