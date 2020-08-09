هاليب لم تحسم قرارها بشأن المشاركة في بطولة أميركا المفتوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

أشار الرومانية ​سيمونا هاليب​ إلى انها لم تحسم قرارها بشأن مشاركتها في بطولة "​فلاشينغ ميدوز​" الأميركية، إلا أنها أقرت بخشيتها من "الظروف الصعبة" التي فرضها فيروس كورونا.



وصرحت هاليب (28 عاماً) "لم أتخذ بعد قراري النهائي، السفر من ​أوروبا​ صعب قليلاً مع التوقف، إذ ما من رحلات مباشرة، لذا سيكون الأمر صعباً عليّ شخصياً وذهنياً".

وأضافت "لا أريد أن أضع نفسي في هذا الضغط، كما قلت، لم أقرر بعد ولكن الظروف صعبة بالنسبة لي في الوقت الراهن".