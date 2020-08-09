شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي.. مروان محسن مهاجم وحيد للأهلي أمام إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي تشكيل فريقه لمباراة أنبي المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة بالدورى ، ويضم التشكيل ، كلاً من : محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع أيمن أشرف ومحمود متولى، ويلعب على معلول كظهير أيسر ومحمد هانى فى مركز الظهير الأيمن، وفى الوسط عمرو السولية بجانب المالى آليو ديانج وفى النصف الهجومي يلعب محمد مجدى قفشة وأجاى وجيرالدو ومروان محسن.

ويعود الأهلى مساء اليوم، الأحد، للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبى فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ويسعى الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، يدخل الأهلى المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة، فيما يدخل إنبى المباراة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.

وشهدت قائمة الأهلى لمباراة إنبى غيابات كثيرة لأسباب مختلفة، حيث يغيب كل من: حسين الشحات الذى أجرى جراحة "الفتاق" قبل عدة أسابيع، وياسر إبراهيم للإصابة بجذع فى الكاحل، ورامى ربيعة للإيقاف وكهربا للإيقاف 10 مباريات بسبب أحداث مبارة السوبر، ورمضان صبحى لعدم تجديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى، وكريم نيدفيد ومحمد محمود لإستمرار إصابتهما فيما يغيب كل من: شريف إكرامى وصالح جمعة والثائى الصاعد عربى بدر ومحمد شكرى لأسباب فنية.

وأعلن رينيه فايلر، قائمة الفريق للمباراة، وتضم، كلاً من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، وعلى معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هانى، وأحمد فتحى، وأيمن أشرف، ومحمود متولى، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدى فتحى، ومحمد مجدى «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايى، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخرى، ومروان محسن، وأليو بادجي.