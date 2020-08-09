شكرا لقرائتكم محمد شريف يتواجد في ملعب مباراة الأهلي وإنبي رغم استبعاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجاء حضور شريف بالرغم من غيابه عن اللقاء من أجل مؤازرة زملائه خلال المواجهة المرتقبة، حيث يغيب بسبب الاتفاق المبرم بين الناديين.

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وكان النادي الأهلي، وضع بندًا في إعارة اللاعب للفريق البترولي، بمنع مشاركته أمام المارد الأحمر في مباريات الفريقين، والتي ستنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

ويلتقي الأهلي نظيره إنبي، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز.