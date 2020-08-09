بعد طلب تأجيل مباراة الحدود.. اتحاد الكرة للمصرى: اعملوا مسحات زيادة

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للنادي المصري بعمل مسحات لعدد إضافي من لاعبي الفريق الذين لم يخضعوا للمسحات السابقة لإعطاء الفرصة أمام الجهاز الفني للفريق لتعويض غياب المصابين، وذلك حفاظا على انتظام المسابقة.

وكانت المسحات التي أجريت لفريق النادي المصري أكدت إيجابية نتائج 12 لاعبا.

يأتي قرار الاتحاد بالإبقاء على مواعيد المباريات كما وردت بالجدول المعلن في ظل قناعته بأن ثبوت إيجابية هذا العدد الكبير في فريق واحد جاء نتيجة تقصير في اتباع الإجراءات الاحترازية الواجبة.

كان مسئولو نادى المصري البورسعيدي، قد طلبوا من اللجنة الخماسية لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة حرس الحدود الذى سيحل فيها المصري غدا الأثنين ضيفا في تمام الساعة الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة، وذلك بعد إصابة 16 من الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.

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وسيضطر مسئولو اتحاد الكرة إلى الموافقة بكل تأكيد على تأجيل اللقاء أو الغاء اقامته بصفة مبدئية لحين تعافي المصابين مع تشديد الإجراءات الاحترازية، لاسيما بعد أن تقرر أن يدخل الفريق بالكامل في العزل الصحي في بور سعيد لتلقي البروتوكول العلاجي المتفق عليه من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان.

من جهته كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف الفريق، عقب الخضوع للمسحة الطبية للكشف عن الفيروس بمعسكر الفريق المقام في برج العرب لخوض منافسات الدوري العام، التي عادت مجدداً إلى الحياة بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار الوباء العالمي.

فيما أعلن طاهر العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن اصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال ": حتى مباراة الزمالك كان الأمر طبيعي وفوجئنا بعد نتيجة المسحة التي أجريناها لمباراة الحدود بظهور هذا العدد، 16 لاعباً من الفريق بالإضافة لأعضاء الجهاز الفني وأنا وعبد الظاهر".

وواصل العشري: الفريق سيدخل العزل بالكامل في بورسعيد، وسأخضع للعزل بمفردي في الاسكندرية.

وعن الأعراض التي ظهرت عليه قال العشري: أنه شعر بالإجهاد مع وجود كحة.

في سياق آخر، استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على توقيع عقوبة جديدة على طارق العشرى المدير الفنى للنادى المصرى، بعد حضوره مباراة فريقه الأخيرة بالدورى أمام الزمالك رغم استمرار إيقافه، حيث قضى مباراتين فقط من عقوبة الإيقاف الموقعة عليه ويتبقى له مباراة هى مباراة الزمالك الأخيرة .