شكرا لقرائتكم فلافيو يتجاهل الزمالك: الإسماعيلى أصعب منافس واجهته مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الأنجولى أمادو فلافيو نجم الأهلى السابق إن الإسماعيلى أصعب منافس واجهه في الدوري المصرى عندما كان لاعبا في القلعة الحمراء متجاهلا الزمالك القطب الأخر والمنافس الأبرز للأحمر في الكرة المصرية.

وأكد فلافيو في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى إن الأهلى مرشح بقوة للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم والذى وصل فيها المارد الأحمر إلى نصف النهائي وضرب موعدا مع الوداد الرياضى المغربي.

قال مهاجم الأهلى الأسبق إن المارد الأحمر يمتلك أفضل لاعبين في مصر موضحا إن مباريات إنبي دائما كانت صعبة ولكن الفوز دائما كان حليفا للنادى الأحمر لافتا إلى أن الجميع تأثر بفترة تةقف الدوري بسبب كورونا.