شكرا لقرائتكم تقارير: بشكتاش يدخل دائرة الصراع على ضم مهاجم مازيمبي جاكسون موليكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تركية، عن دخول نادي بشكتاش في الصراع على ضم مهاجم مازيمبي الكونغولي جاكسون موليكا، في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم خطه الهجومي، حيث أشارت صحيفة "فوتوماك" التركية أن بشكتاش يسعى لتعويض رحيل مهاجمه، بوراك يلماز، إلى صفوف ليل الفرنسي بضم موهبة مازيمبي وهدف النادي الأهلي، في الوقت الذى تشير فيه التقارير إلى أن اللاعب يقترب بشدة من التوقيع مع الأهلي خلال الأسابيع المقبلة، وأوضحت الصحيفة أن موليكا قد يغير وجهة نظره بشأن عرض الأهلي في النهاية، ويوافق على الرحيل إلى القارة الأوروبية والتي لفت انتباه عدد كبير من الأندية هناك، بعدما سجل في الموسم الحالي 14 هدفًا وصنع 4 أهداف أخرى.

في سياق آخر، كشف جاكسون موليكا عن أسباب ظهوره بقميص نادى الزمالك خلال أدائه بعض التدريبات البدنية فى صالة الألعاب الرياضية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا خلال الساعات الماضية، خاصة أن اللاعب ارتبط اسمه بمفاوضات مع الأهلى.

Advertisements

ونشر موليكا تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، فسر خلالها أسباب ظهوره بقميص الزمالك قائلاً، "أود أن أشكر كل المشجعين على حبهم ودعمهم.. لكنه كان مجرد تى شيرت تدريب"، ليغلق بهذا باب التكهنات حول هذا الأمر.

وقدم اللاعب مستوى مميزًا مع مازيمبى فى الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا، وسجل 7 أهداف خلال 10 مباريات شارك بها لكنه ودع من الدور ربع النهائى على يد الرجاء المغربى.