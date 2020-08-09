شكرا لقرائتكم شاهد.. خضوع لاعبي بيراميدز لمسحة "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا من خضوع لاعبى فريقهم لمسحة كورونا قبل مواجهة كورونا.

يختتم اليوم الاحد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى انتى تشاتشيتش استعداداته لمواجهة طنطا المقرر لها السادسة والنصف مساء غداً الاثنين على ستاد الدفاع الجوى في إفتتاح الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام التى عادت بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي واستغرقت 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وخاض بيراميدز معسكرين استعدادا للدورى بالقاهرة وبرج العرب، ولعب 4 مواجهات ودية أمام المقاصة وتعادل 2-2، وأمام الزمالك وفاز 1-0، وبذات النتيجة فاز فى الودية الأولى على المصرى، وتعادل 1-1 فى وديته الثانية أمام المصرى ببرج العرب.

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ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل لاعبيه 28 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.