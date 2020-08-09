ضمك يعزز حظوظه بالفوز على الفيصلي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق الفيصلي في فخ الخسارة أمام مضيفه ضمك صفر - 1خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل هدفي ضمك إيميليو زيلايا في الدقيقتين 27 و55، فيما سجل هدف الفيصلي يوسف الجبلي في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.
وتوقف رصيد الفيصلي عند 38 نقطة في المركز الخامس فيما رفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر.
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