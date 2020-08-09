شكرا لقرائتكم هدف قاتل للاتفاق يخطف نقاط الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب فريق الاتفاق تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه الفيحاء إلى فوز 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنهى الفيحاء الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما نواف الصبحي وسامي الخيبري في الدقيقتين التاسعة والأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الاتفاق ثلاثة أهداف عن طريق فيليب كيش من ركلة جزاء في الدقيقة 56، وسوليمان دوكارا في الدقيقة 57، وعلي عبد الله هزازي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، مؤقتا، وتوقف رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.