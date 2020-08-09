شكرا لقرائتكم جوني يخضع إلى عملية جراحية.. ويغيب عن وولفرهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نادي وولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي أن مدافعه جوني سيغيب عن مسيرة الفريق في الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة.

وقال وولفرهامبتون في بيان، إن مدافعه الإسباني تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها بهدف دون رد على أولمبياكوس اليوناني في الدوري الأوروبي الخميس الماضي، وإنه سيحتاج إلى جراحة لمعالجة الإصابة.

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وقال مات بيري طبيب وولفرهامبتون: الفحوص أكدت الانطباع الأول للإصابة في الرباط الصليبي والتي ستتطلب جراحة لمعالجة الإصابة، والفريق بكامله يتمنى لجوني الشفاء العاجل.

وسيلتقي وولفرهامبتون مع إشبيلية الإسباني في دور الثمانية للدوري الأوروبي، كما احتل وولفرهامبتون المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وسينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز في 12 سبتمبر المقبل.