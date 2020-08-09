بـ«شنطة وكاب ونيولوك».. إطلالة جديدة من محمد صلاح في الإجازة

في إطلالة جديدة بمظهره الجديد، ظهر الجناح الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.

كاب وشنطة

ونشر صاحب الـ28 عامًا صورة شخصية له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وظهر اللاعب الدولي المصري مرتديًا "كاب" على رأسه وحاملًا شنطة على ظهره.

صلاح في دبي

وكان محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، قد تواجد خلال الأيام الماضية في مدينة دبي الإماراتية، خلال الساعات الماضية، لقضاء إجازة قصيرة عقب قيادة فريقه للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لموسم 2019-2020.

سرية تامة

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وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن زيارة محمد صلاح لدبي أحيطت بسياج من السرية، كما اعتاد في زيارته السابقة إلى هذه المدينة، وآخرها في نوفمبر الماضي، بعدما غاب عن المنتخب الوطني، بداعي الإصابة.

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أنه من المتوقع ألا تطول زيارة محمد صلاح إلى دبي، وأن يتوجه منها إلى مصر لاستكمال أيام الإجازة التي حصل عليها من مدربه الألماني يورجن كلوب، ومدتها أسبوعين، بعد انتهاء بريميرليج، قبل العودة مرة أخرى استعدادا للموسم الجديد. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ليفربول أمام أرسنال

ومن المنتظر أن يلعب محمد صلاح لدى عودته لإنجلترا مباراة ليفربول أمام أرسنال في 29 أغسطس الحالي، بالدرع الخيرية.