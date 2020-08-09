أول رد من الأهلي على رفض البرلمان رفع الحصانة عن مرتضى منصور

حالة من الغضب يصاحبها حالة من الارتباك الشديد داخل مجلس إدارة الأهلي، بعد قرار مجلس النواب رفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده من الإدارة الحمراء.

وأكد مصدر مسؤول في الأهلي لموقع”القاهرة 24″، أن محمود الخطيب رئيس النادي لم يقرر بعدُ كيفية التصرف، وهل سيرد على مجلس النواب من عدمه بعد وصف بلاغات الأهلي بالكيدية.

وأضاف أنه وحتى كتابة هذه السطور، لم يقرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة الموقف، وأن الصورة ستتضح خلال الساعات المقبلة.

وكان مجلس الأهلي قد قدم 13 بلاغًا ضد مرتضى منصور، للنائب العام، بسبب الهجوم عليه في الفترة الماضية.

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وكان النائب العام قد قدم طلبًا لمجلس النواب لرفع الحصانة عن مرتضى والتحقيق معه في هذه البلاغات قبل أن يتم رفض هذا الطلب.

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، رفض الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضي منصور، في عدد 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور، مشيرًا إلى أن رفض اللجنة لرفع الحصانه يأتي لأنها ارتأت شبهة الكيدية في البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضي منصور، طبقا للمستندات التي قدمها النائب في هذا الصدد.

وقال الطماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن النائب مرتضي منصور تقدم بـ5 مستندات ورقية تؤكد وجود الكيدية في البلاغات المقدمة ضده.

كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.