بعد مواجهة الزمالك.. تفاصيل ظهور 16 إصابة بكورونا في النادي المصري.. والأبيض ينتفض بحزمة فحوصات

أعلن النادي المصري البورسعيدي، الأحد، اكتشاف 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن الجهاز الطبي تلقى إخطارا يفيد بتأكد إصابة 16 من اللاعبين والجهاز الفني، عقب إجراء المسحة الطبية الأخيرة، السبت.

وتأتي هذه الأنباء بعد 3 أيام من مواجهة المصري ومضيفه الزمالك، في أول لقاء لاستئناف الدوري المصري الممتاز الذي توقف لأشهر بسبب أزمة كورونا.

وطلب النادي المصري تأجيل لقائه أمام حرس الحدود في الدوري، الذي كان مقررا الاثنين في ملعب برج العرب قرب مدينة الإسكندرية.

وتابع البيان: "طالب مجلس إدارة النادي المصري اتحاد الكرة بتأجيل مباراة حرس الحدود لأجل غير مسمى نتيجة للظروف الحالية، وحتى تتضح الصورة بالنسبة للاعبين وأعضاء الجهاز الفني الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس".



وكانت عجلة الدوري عادت من جديد للدوران، وحقق الزمالك الفوز على المصري البورسعيدي 1-0 في لقاء مؤجل من الجولة الـ 14 من الدوري.



وجاء هدف الزمالك عن طريق محمود علاء المدافع الهداف في الدقيقة 55، الذي وصل إلى هدفه الثالث على التوالي في الدوري.

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وشهدت المباراة إثارة كبيرة وخصوصا في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، فهدد المصري مرمى الزمالك في أكثر من مناسبة، كما ظهرت تقنية الفيديو في المباراة.

وفي ظهور أول لتقنية الفيديو بعد العودة من الإيقاف، توجه حكم المباراة، محمد عادل، لمراجعة لقطة تدخل فرجاني ساسي مع زياد فرج في الدقيقة 90.

واحتسب الحكم في البداية ركلة حرة لصالح الزمالك، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويؤكد قراره بعدم احتساب ركلة جزاء للمصري، واستكمال اللعب بشكل طبيعي.

ووصل الزمالك للنقطة 34 من 17 مباراة ليصل للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 20 في المركز العاشر.

تقرر أن يخضع الفريق الأول لنادي الزمالك لمسحة فيروس كورونا جديدة خلال الساعات المقبلة، وقبل مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الاثنين، في الدور الثاني من مسابقة الدوري العام على استاد برج العرب.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني ان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك استدعى الأجهزة الطبية مرة آخرى لإجراء مسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا للاعبي الفريق من أجل الاطمئنان عليهم، بعدما أظهرت مسحات فريق المصري إصابة 16 فردا بفيروس كورونا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأجرى اللاعبون مسحة طبية خلال الساعات الماضية، وجاءت نتيجتها سلبية لكافة أفراد الفريق.

وتقابل الزمالك مع المصري وجهاً لوجه في المباراة الماضية، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي على ستاد الجيش في برج العرب، وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 1-0 .