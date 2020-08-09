شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. يوسف محمد أول حكم مصرى يشارك فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحكيم العربى يضم عددا كبيرا من الكوادر المتميزة، وذلك ليس وليد اليوم بل إنه منذ عشرات السنين، ممن حملوا راية العرب بالمحافل الدولية، وظهر التحكيم العربى فى بطولات كأس العالم للمرة الأولى عام 1934 بأول نسخ البطولة، ويٌعد يوسف محمد أول حكم عربى ومصرى يدير نهائيات كأس العالم كحكم راية.

يوسف محمد تولى منصب سكرتير عام نادى الزمالك، وأسند له الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المشاركة التحكيمية فى لقاء منتخبى تشيكوسلوفاكيا ضد سويسرا فى ربع النهائى حاملا للراية، والتى انتهت لصالح الأولى بنتيجة 3-2، وانتهت هذه النسخة من كأس العالم بتتويج المنتخب الإيطالى باللقب، بعد الفوز 2/1 بالوقت الاضافى

وفيما يخص حكام الساحة فتولى على قنديل إدارة لقاء منتخبى تشيلى وكوريا الشمالية فى مونديال عام 1966 كأول حكم عربى يدير المباراة بالصافرة التحكيمية وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما وأقيم اللقاء بمدينة ميدلسبرة، وتوج بلقب المونديال فى هذه النسخة المنتخب الإنجليزى بعد الفوز على نظيره الألمانى بنتيجة 4/2، باللقاء الذى أقيم على ملعب ويمبلى بالوقت الإضافى بعد أن انتهى الوقت الأصلى بالتعادل بهدفين لكل من المنتخبين.