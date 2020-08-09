لماذا يرقد خالد الغندور في المستشفي؟ فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، لوعكة صحية مؤخرًا دخل على إثرها لأحدى المستشفيات، حيث طالب جماهيره بالدعاء له، وذلك بعد أيام من تعافى زوجته وابنته من الإصابة بفيروس كورونا، ليحرص عدد كبير من نجوم الأهلى والزمالك والجماهير على دعم نجم الأبيض السابق متمنين له الشفاء العاجل، ويستعرض ”الخليج 365” فى الفيديو التالى رحلة خالد الغندور مع المرض منذ إعلان إصابة ابنته بفيروس كورونا حتى تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

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