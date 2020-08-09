شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نجوم يرفعون شعار "صديق الأمس ومنافس اليوم" في مباراة الأهلي وانبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الإثارة والمتعة مع دقات الثامنة مساءً حيث يلتقي النادي الأهلي مع نظيره إنبي، في أول ظهور رسمي في مسابقة الدوري العام، التي عادت عجلتها إلى الدوران بعد فترة توقف طويلة استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ليستأنف المارد الأحمر رحلة الدفاع عن اللقب المفضل لدى جماهيره، بعدما اعتلى صدارة ترتيب جدول الدوري قبل التوقف برصيد 49 نقطة، حصدها الفريق من 16 فوز متتالي وتعادل وحيد بالجولة الأخيرة أمام فريق سموحة.

الأهلي وإنبي وعلى الرغم من التنافس القوي بينهما والإثارة التي تشهدها مبارياتهما في مختلف المسابقات، إلا أنهما يرتبطان بعلاقات طيبة على صعيد الإدارت جعلت من كل منهم مصدراً مهماً لتدعيم صفوف الفريق الأخر، وهو ما يجعل عدد من النجوم خلال مباراة اليوم يرفعون شعار "صديق الأمس ومنافس اليوم".

بين صفوف النادي الأهلي 5 لاعبين ينتمون إلى زعيم الأندية البترولية وهم محمد مجدي قفشة أخر المنضمين للأهلي، والذي بدأ تألقه مع إنبي ثم بيراميدز قبل الاستقرار في الأهلي، وعلي لطفي وحمدي فتحي، اللذان انتقلا مباشرة من إنبي للأهلي.

أما اللاعب الرابع فهو محمود عبد المنعم كهربا، والذي لن يشارك في مباراة اليوم بسبب عقوبة الإيقاف، ورغم أن كهربا يعتبر من أبناء قطاع الناشئين بالأهلي إلا أن اللاعب تألق بعد الرحيل عن القلعة الحمراء مع انبي، ثم انضم إلى الزمالك قبل خوض تجربة احترافية قصيرة عادت بعدها إلى بيته الأحمر.

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وكذلك صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، الذي بدأ مسيرته الكروية بين ناشئين انبي قبل أن يخوض تجربة احترافية بالبرتغال، عاد بعدها لينضم إلى صفوف القلعة الحمرا. أما في إنبي، فهداف الفريق محمد شريف ورغم غيابه عن مباراة اليوم هو جناح الأهلي المعار إلى زعيم الأندية البترولية، والذي نجح في تسجيل 9 أهداف وضعته في المركز الثاني بقائمة الهدافين، لكنه لن يكون متواجداً في لقاء اليوم تطبيقاً للشرط الذي يتضمنه عقد الإعارة مع الأهلي بعدم لعب شريف أمام الأهلي، وكذلك أحمد شكري لاعب الأهلي السابق وإنبي الحالي، سيكون ضمن اللاعبين الذين يرفعون هذا الشعار