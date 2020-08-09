شكرا لقرائتكم خبر عن النادي الأهلي يشارك متابعيه بلقطات من إحماء لاعبيه قبل مباراة انبي.. لحظة بلحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، بموقع تويتر، على مشاركة متابعيها وجمهور القلعة الحمراء، بلقطات حيه في بث مباشر من أرضية ملعب استاد القاهرة، قبل مواجهة نادي انبي، المقرر لها في الثامنة مساءً.

وظهر لاعبي الأهلي في البث المباشر، وهم يجرون عملية الاحماء قبل بداية المباراة بدقائق قليلة، ليظهر الاستعدادات القوية للمارد الأحمر في حضور المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

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ويضم التشكيل الفريق اليوم امام نادي انبي، كلاً من : محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع أيمن أشرف ومحمود متولى، ويلعب على معلول كظهير أيسر ومحمد هانى فى مركز الظهير الأيمن، وفى الوسط عمرو السولية بجانب المالى آليو ديانج وفى النصف الهجومي يلعب محمد مجدى قفشة وأجاى وجيرالدو ومروان محسن.

ويعود الأهلى مساء اليوم، الأحد، للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبى فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.