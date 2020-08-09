صور .. أمير عزمى مجاهد يشهد لقاء المقاصة و أسوان .. تعرف على السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاهد أمير عزمى مجاهد مدرب نادى مصر المواجهة المقامة حاليا بين فريقا مصر المقاصة و أسوان استعدادا لمواجهة الأخير بالدورى الممتاز الخميس المقبل فى الجولة الـ19 للدورى .





حصد فريق مصر المقاصة 3 نقاط غالية بعد الفوز علي أسوان بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري، بدأ المقاصة التقدم في الدقيقة 65 من هدف عكسى بعد عرضية من الجانب الأيمن لمحمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة يحرزها أحد مدافعى أسوان في مرماه ، وبعدها يستمر ضغط أبناء الفيوم ومن إحدى الكرات يطلق صلاح ريكو تسديدة قوية تسكن مرمى أبناء الجنوب في الدقيقة 73 من عمر اللقاء ، بعدها بدقيقة يستطيع كريم الطيب تعديل النتيجة لأسوان بإحراز الهدف الأول ، لتنتهي المباراة بفوز المقاصة بهدفين مقابل هدف ، ويرتفع رصيد المقاصة للنقطة 17 في المركز الـ 14 بجدول الدوري، بينما يتجمد رصيد اسوان عند النقطة 18 في المركز الـ 13 للدوري.

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