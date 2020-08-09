شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. النيران الصديقة تهدى المقاصة هدف التقدم أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مصر المقاصة في التقدم على أسوان بهدف مقابل للاشئ عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 65 من عمر المباراة عندما قاد محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الفيومى إحدى الهجمات لفريقه من الجانب الأيمن ومرر الكرة قوية ترتطم بأحد مدافعى أسوان وتدخل المرمى في المباراة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري .

الشوط الأول

بدأ المقاصة المباراة بضغط في محاولة لاحراز هدف الاطمئنان، وأضاع لاعبوه العديد من الكرات كان اخطرها كرة محمد إبراهيم الذي راوغ أكثر من مدافع وسدد كرة ترتطم في القائم الايمن لمرمي مسعد عوض ثم القائم الايسر دون دخولها المرمي الخالي.

واجري فريق المقاصة تبديل اضطراري بخروج باولن فوافي ونزول مصطفي شبيطة وذلك بسبب إصابة فوافي، وحاول لاعبو اسوان السيطرة علي نهاية الشوط الأول الا ان محاولاتهم فشلت امام دفاع المقاصة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

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وأعلن أحمد كشري، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تشكيل فريقه والذي ضم : مسعد عوض فى حراسة المرمى، وأمامه عبد الله السنجهاوى، إبراهيم القاضى، الحسينى سمير، محمود نعيم، محمد رزق، أحمد عامر، كريم الطيب، أحمد صغيري، مصطفى دويدار، وفادى فريد.

فيما أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه، وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل، الدفاع: أحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي، خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد كناريا ومحمد إبرهيم وعبد الله مجدي ، الهجوم: باولن فوافي وصلاح أمين.