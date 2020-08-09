هانى الفخرانى مديرا فنيا للشارقة الإماراتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الشارقة الإماراتى رسميا عن تنصيب هانى الفخرانى مدرب عام منتخب الشباب لكرة اليد السابق مديرا فنيا للفريق فى الموسم الجديد .
هانى الفخرانى
ونجح نادى الشارقة الإماراتى فى الحصول على توقيع لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بمركز الجناح الأيمن محمود فايز، للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة موسم.
ويعد فايز ثالث مصرى فى صفوف الفريق الإماراتى الذى يلعب فى صفوفه ايضا لاعب الأهلى السابق على زين، الذى حقق العديد من النجاحات منذ انضمامه، فضلا عن المدرب هانى الفخرانى.
ونجح النادى الأهلى فى تعيين طارق محروس الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2019 على رأس القيادة الفنية خلفا للمدير الفنى للسويدى لأولا ليندجرين.
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