شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الفخرانى مديرا فنيا للشارقة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الشارقة الإماراتى رسميا عن تنصيب هانى الفخرانى مدرب عام منتخب الشباب لكرة اليد السابق مديرا فنيا للفريق فى الموسم الجديد . هانى الفخرانى Advertisements ونجح نادى الشارقة الإماراتى فى الحصول على توقيع لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بمركز الجناح الأيمن محمود فايز، للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة موسم. ويعد فايز ثالث مصرى فى صفوف الفريق الإماراتى الذى يلعب فى صفوفه ايضا لاعب الأهلى السابق على زين، الذى حقق العديد من النجاحات منذ انضمامه، فضلا عن المدرب هانى الفخرانى. ونجح النادى الأهلى فى تعيين طارق محروس الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2019 على رأس القيادة الفنية خلفا للمدير الفنى للسويدى لأولا ليندجرين. فيما نجح الأهلى فى ضم محسن رمضان لاعب المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد وهداف منتخب الشباب لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد الحصول الاستغناء الخاص باللاعب من نادى هليوبوليس، عقب انتهاء فترة إعارته مع نادى مضر السعودى، حيث أتم النادى كل الاتفاقات الخاصة بالحصول على خدماته بلمدة أربعة مواسم على أن يتم قيده بقائمة الفريق فور فتح باب الانتقالات للموسم الجديد و تجديد تعاقد ممدوح طه والاتفاق على استعادة عمر ياسين بعد إنهاء احترافه فى السد القطرى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هانى الفخرانى مديرا فنيا للشارقة الإماراتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.