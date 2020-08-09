شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعود للانتصارات بالفوز على أسوان 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فريق مصر المقاصة 3 نقاط غالية بعد الفوز علي أسوان بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري، بدأ المقاصة التقدم في الدقيقة 65 من هدف عكسى بعد عرضية من الجانب الأيمن لمحمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة يحرزها أحد مدافعى أسوان في مرماه ، وبعدها يستمر ضغط أبناء الفيوم ومن إحدى الكرات يطلق صلاح ريكو تسديدة قوية تسكن مرمى أبناء الجنوب في الدقيقة 73 من عمر اللقاء ، بعدها بدقيقة يستطيع كريم الطيب تعديل النتيجة لأسوان بإحراز الهدف الأول ، لتنتهي المباراة بفوز المقاصة بهدفين مقابل هدف ، ويرتفع رصيد المقاصة للنقطة 17 في المركز الـ 14 بجدول الدوري، بينما يتجمد رصيد اسوان عند النقطة 18 في المركز الـ 13 للدوري.

وانتهي الشوط الأول من مباراة مصر المقاصة واسوان بتعادل الفريقين سلبيا في المباراة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري، بدأ المقاصة المباراة بضغط في محاولة لاحراز هدف الاطمئنان، وأضاع لاعبوه العديد من الكرات كان اخطرها كرة محمد إبراهيم الذي راوغ أكثر من مدافع وسدد كرة ترتطم في القائم الايمن لمرمي مسعد عوض ثم القائم الايسر دون دخولها المرمي الخالي.

واجري فريق المقاصة تبديل اضطراري بخروج باولن فوافي ونزول مصطفي شبيطة وذلك بسبب إصابة فوافي، وحاول لاعبو اسوان السيطرة علي نهاية الشوط الأول الا ان محاولاتهم فشلت امام دفاع المقاصة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وكانت آخر مواجهات مصر المقاصة بالدورى شهدت تعادلا إيجابياً بهدف لكل فريق أمام الإنتاج الحربى فى 8 فبراير الماضى قبل توقف المسابقة، فيما فاز تماسيح النيل على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى آخر ظهور.

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