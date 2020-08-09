شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس حالة المصرى بعد إصابات كورونا لتحديد مصير مباراة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف لجنة المسابقات باتحاد الكرة حاليا على دراسة حالة النادى المصرى بعد إعلانه ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا قبل مباراة الغد أمام حرس الحدود بالدورى، وإمكانية خوض المباراة من عدمه، وفى حال التأكد من عدم قدرة الفريق على خوض المباراة سيتم تأجيلها لوقت لاحق، كما حدث مع مباراة الإنتاج الحربى ونادى مصر لنفس السبب.

وأعلن طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال العشرى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، حتى مباراة الزمالك كان الأمر طبيعيا وفوجئنا بعد نتيجة المسحة التى أجريناها لمباراة الحدود بظهور 16 لاعباً من الفريق، بالإضافة لأعضاء الجهاز الفنى وأنا وعبد الظاهر".

وأضاف العشرى، الفريق سيدخل العزل بالكامل فى بورسعيد، وسأخضع للعزل بمفردى فى الإسكندرية.

Advertisements

وعن الأعراض التى ظهرت عليه قال العشري: إنه شعر بالإجهاد مع وجود كحة.

وكان عبد الظاهر السقا ،مدير النشاط الرياضى بالنادى المصري، كشف عن ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف الفريق، عقب الخضوع للمسحة الطبية للكشف عن الفيروس التاجى بمعسكر الفريق المقام فى برج العرب لخوض منافسات الدورى العام، التى عادت مجدداً إلى الحياة بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار الوباء العالمي.

وتقرر أن يدخل الفريق بالكامل فى العزل الصحى فى بور سعيد لتلقى البروتوكول العلاجى المتفق عليه من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان.