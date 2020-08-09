شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يذيع أصوات للجماهير في مباراة الأهلي وإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎حرص مسئولو استاد القاهرة الدولي على إذاعة أصوات للجماهير وأهازيج تشجيعية قبل مباراة الأهلي وإنبي في الجولة 15 المؤجلة من بطولة الدوري المصري المقرر لها مساء اليوم ، وجاء قرار مسؤولو استاد القاهرة بعد طلب وتنسيق من إدارة المباريات بالأهلى على غرار ما يحدث في الدوريات الأوروبية كالإسباني والإنجليزي ، ومن المقرر أن تبث الأصوات والاهازيج بأصوات جماهير الأهلي وكل مبارياته التي يكون فيها هو صاحب الأرض.‎

ويعود الأهلى مساء اليوم، الأحد، للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبى فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسعى الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، يدخل الأهلى المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة، فيما يدخل إنبى المباراة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.

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وشهدت قائمة الأهلى لمباراة إنبى غيابات كثيرة لأسباب مختلفة، حيث يغيب كل من: حسين الشحات الذى أجرى جراحة "الفتاق" قبل عدة أسابيع، وياسر إبراهيم للإصابة بجذع فى الكاحل، ورامى ربيعة للإيقاف وكهربا للإيقاف 10 مباريات بسبب أحداث مبارة السوبر، ورمضان صبحى لعدم تجديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى، وكريم نيدفيد ومحمد محمود لإستمرار إصابتهما فيما يغيب كل من: شريف إكرامى وصالح جمعة والثائى الصاعد عربى بدر ومحمد شكرى لأسباب فنية.

وأعلن رينيه فايلر، قائمة الفريق للمباراة، وتضم، كلاً من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، وعلى معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هانى، وأحمد فتحى، وأيمن أشرف، ومحمود متولى، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدى فتحى، ومحمد مجدى «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايى، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخرى، ومروان محسن، وأليو بادجي.