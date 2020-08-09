شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المقاصة يتقدم على أسوان بهدفين مقابل هدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيرت نتيجة مباراة مصر المقاصة وأسوان مرتين لتصبح النتيجة تقدم الفريق الفيومى بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الـ18 للدوري.

بدأ المقاصة التقدم في الدقيقة 65 من هدف عكسى بعد عرضية من الجانب الأيمن لمحمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة يحرزها أحد مدافعى أسوان في مرماه ، وبعدها يستمر ضغط أبناء الفيوم ومن إحدى الكرات يطلق صلاح ريكو تسديدة قوية تسكن مرمى أبناء الجنوب في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، بعدها بدقيقة يستطيع كريم الطيب تعديل النتيجة لأسوان بإحراز الهدف الأول.

الشوط الأول

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بدأ المقاصة المباراة بضغط في محاولة لاحراز هدف الاطمئنان، وأضاع لاعبوه العديد من الكرات كان اخطرها كرة محمد إبراهيم الذي راوغ أكثر من مدافع وسدد كرة ترتطم في القائم الايمن لمرمي مسعد عوض ثم القائم الايسر دون دخولها المرمي الخالي.

وأجري فريق المقاصة تبديل اضطراري بخروج باولن فوافي ونزول مصطفي شبيطة وذلك بسبب إصابة فوافي، وحاول لاعبو اسوان السيطرة علي نهاية الشوط الأول الا ان محاولاتهم فشلت امام دفاع المقاصة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وأعلن أحمد كشري، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تشكيل فريقه والذي ضم : مسعد عوض فى حراسة المرمى، وأمامه عبد الله السنجهاوى، إبراهيم القاضى، الحسينى سمير، محمود نعيم، محمد رزق، أحمد عامر، كريم الطيب، أحمد صغيري، مصطفى دويدار، وفادى فريد.

فيما أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه، وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل، الدفاع: أحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي، خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد كناريا ومحمد إبرهيم وعبد الله مجدي ، الهجوم: باولن فوافي وصلاح أمين.