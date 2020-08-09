تعرف على تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي في الدوري

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز ، وجاء تشكيل إنبي الرسمي كالتالي ، : محمود جاد، علي فوزي، إبراهيم يحيى، عبدالرحمن عامر، رامي صبري، محمد بسيوني، محمد عرابي، أحمد العجوز، أحمد علي، عبدالرحمن عماد، كريم فؤاد، عمرو ناصر.

ويعود الأهلى مساء اليوم، الأحد، للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبى، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسعى الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، يدخل الأهلى المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة، فيما يدخل إنبى المباراة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.

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وشهدت قائمة الأهلى لمباراة إنبى غيابات كثيرة لأسباب مختلفة، حيث يغيب كل من: حسين الشحات الذى أجرى جراحة "الفتاق" قبل عدة أسابيع، وياسر إبراهيم للإصابة بجذع فى الكاحل، ورامى ربيعة للإيقاف وكهربا للإيقاف 10 مباريات بسبب أحداث مبارة السوبر، ورمضان صبحى لعدم تجديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى، وكريم نيدفيد ومحمد محمود لإستمرار إصابتهما فيما يغيب كل من: شريف إكرامى وصالح جمعة والثائى الصاعد عربى بدر ومحمد شكرى لأسباب فنية.

وأعلن رينيه فايلر، قائمة الفريق للمباراة، وتضم، كلاً من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، وعلى معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هانى، وأحمد فتحى، وأيمن أشرف، ومحمود متولى، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدى فتحى، ومحمد مجدى «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايى، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخرى، ومروان محسن، وأليو بادجي.