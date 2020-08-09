شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة المصري غدا ومسحات إضافية للفريق بعد إيجابية 12 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الخماسية تأجيل مباراة الغد بين المصري والحرس بالدوري بعد ظهور 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا في الفريق البورسعيدي ، وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للنادي المصري بعمل مسحات لعدد إضافي من لاعبي الفريق الذين لم يخضعوا للمسحات السابقة لإعطاء الفرصة أمام الجهاز الفني للفريق لتعويض غياب المصابين، وذلك حفاظا على انتظام المسابقة.

وكانت المسحات التي أجريت لفريق النادي المصري أكدت إيجابية نتائج 12 لاعبا.

يأتي قرار الاتحاد بالإبقاء على مواعيد المباريات كما وردت بالجدول المعلن في ظل قناعته بأن ثبوت إيجابية هذا العدد الكبير في فريق واحد جاء نتيجة تقصير في إتباع الإجراءات الاحترازية الواجبة.

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